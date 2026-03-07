محمود مسلم : حرب إيران تؤكد رفعة ثمن الأمن .. وهدف إسرائيل دق الأسافين

مسلم: الأهلي يعاني خللًا إداريًا واضحًا.. الصفقات الجيدة صدفة والتفوق مهارة فردية

مسلم عن دراما رمضان: رأس الأفعى فضح الاخوان ومخططاتهم التخريبية.. وكشف بطولات الأمن الوطني في تعقب أهل الشر

قال د.محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ إن الرسالة الأهم التي صارت تتأكد يوما بعد يوم بسبب الصراعات التي تدور في العالم كله، أن الأمن له ثمن، وكلمة مصر آمنة تكلفتها غالية وشاقة، وما يحدث الآن هو فرصة لمراجعة أنفسنا في تحديد الأولويات، وفي الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، كل السيناريوهات حدثت في الاسبوع الأول.

وأشار د.مسلم إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أمر مخزي، فلا يمكن تغيير الأنظمة بهذه الطريقة، والقفز على إرادة الشعوب، وأيضا رد الفعل الإيراني غريب، وقال: مش عارف إيران بتراهن على إيه وهما بيضربوا دول الخليج الآمنة، والتي اكدت قبل الحرب أنها لن تسمح باستخدام الأجواء ضد إيران، لكن الموقف الإيراني سيفجر الخلافات مرة أخرى بينها وبين دول المنطقة.. وكل الرهانات الإسرائيلية الحالية هي دق الأسافين بين إيران ودول الخليج وهو ما لا نتمنى نجاحهم فيه.

وطالب مسلم المصريين بالاستماع جيدا لحديث الرئيس السيسي، لأنه يشدد دوما على وحدتنا كمصريين وكعرب، وأن الأمن والامان أمر عظيم ومهم لدولة محورية مثل مصر، وهو ما عمل عليه منذ اليوم الأول، وتسبب في "تفلسف" البعض على الفيس بوك وأسئلة من عينة "بنسلح الجيش ليه؟"، وقال: أكثر ما يضايق هو اختصار كل الأزمات في الأسعار، الرئيس طمأن المصريين على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع لمدة 6 أشهر على الأقل، فلا يصح في موقف مثل الحرب التي تهدد المنطقة برمتها أن تكون أولويتنا الأسعار فقط، صحيح هي مهمة وزيادة البترول ستؤدي لزيادة الأسعار، لكنها أمور خارجة عن إرادة وتقدير الحكومة، ومصر بذلت مجهودا كبيرا وتدخلت أكثر من مرة للوساطة بين إيران وأمريكا، لتهدئة الصراع، بقي لنا أن نثق في إدارة الدولة.

وتحدث مسلم خلال حوار اذاعي عبر شبكة الشباب والرياضة في برنامج "أنت والنجوم" مع الإعلامية نجلاء حلمي عن أوضاع النادي الأهلي مؤكدا فخره بالانتماء له وتشجيعه منذ سنوات الدراسة، مشيرًا إلى أنه يحرص على حضور مواجهات الفريق في البطولات الأفريقية، بينما يفضل متابعة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك بعيدًا عن المدرجات نظرًا لما يصاحبها من توتر وضغط جماهيري "مبحبش اتفرج على ماتش مع زملكاوي"، مؤكدا أن شقيقه أحمد "زملكاوي حقنة".

وأكد مسلم أن اهتمامه بالكرة لم يقتصر على التشجيع فحسب، بل كان يكتب مقالا تحليليا بتشجيع من الكاتب الكبير محمود معروف، منتقدا أداء منظومة إدارة كرة القدم في الأهلي خلال السنوات الأخيرة، معتبرًا أن النادي يعاني خللًا واضحًا في ملف التعاقدات واختيار الأجهزة الفنية.. وقال إن الأهلي، رغم امتلاكه العديد من الهياكل التنظيمية مثل شركة الكرة ولجان التخطيط والكشافين، لكن المردود الفعلي على أرض الملعب لا يعكس هذا الحجم من التنظيم، وأن تغييرات المدربين لم تحقق الاستقرار المطلوب منذ رحيل مانويل جوزيه، كما أعرب عن قلقه من الاختيارات التكتيكية لبعض اللاعبين في الدفاع والهجوم، مشيرًا إلى أن بعض الصفقات مثل وسام أبو علي جاءت بالصدفة وليس ضمن خطة واضحة، وأن الفريق كثيرًا ما يعتمد على المهارات الفردية للاعبين لحسم المباريات، وهو أمر لا يليق بفريق ينافس دائمًا على البطولات، معربا عن تقديره لكابتن محمود الخطيب، واصفًا إياه بأنه رمز للنادي الأهلي على مستوى اللعب والكاريزما، ورغم الانتقادات للإدارة، يبقى الخطيب شخصية محورية، ودوره مهم في الحفاظ على هوية الأهلي ونجاحه المستقبلي.

وتطرق مسلم إلى أداء المنتخب الوطني، مشيدًا بجهود حسام حسن وإبراهيم حسن، واصفًا عملهما مع الفريق بأنه مقبول ويستحق الدعم الكامل، لكنه أشار إلى بعض الثغرات التي تحتاج إلى معالجة مثل غياب رأس حربة قوي، ضعف خط الدفاع، وعدم وجود صانع ألعاب رقم 10 مؤثر.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بما يقدمه نادي الزمالك هذا الموسم، مؤكدًا أن الفريق يقدم ما وصفه بـ"الملحمة" رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، مثل إيقاف القيد ورحيل عدد من نجومه، لكنه تمكن من تحقيق سلسلة من الانتصارات بروح عالية،ورأى أن قطاع الناشئين في الزمالك يتفوق في إنتاج اللاعبين الشباب مقارنة بما يقدمه قطاع الناشئين في الأهلي.

وتوقف مسلم عند بعض الأعمال الدرامية المقدمة في رمضان، وعلى رأسها مسلسل "رأس الأفعى" مشيدا بالدور الذي تفضحه الدراما عن تاريخ الجماعة الإرهابية في مصر ودورها التخريبي في أعقاب ثورة 30 يونيو،مؤكدا أن المسلسل يعكس جهد ضباط الأمن الوطني ،والشق الأنساني لهم ،وخبرتهم في التعامل مع التنظيم السري.