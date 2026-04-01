أيمن يونس: حسام حسن تفوّق تكتيكيًا على إسبانيا .. و«شوبير» نجم المباراة

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أنه توقع تعادل منتخب مصر مع إسبانيا، مشيرًا إلى أن المباراة كانت بمثابة حصار إسباني وصمود فرعوني، مع بعض الهجمات المرتدة عن طريق عمر مرموش، الذي أهدر فرصة تسجيل هدف لمصر.

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة "CBC":"كان هناك صمود وروح وإصرار وندية، وهذه تعد من مكاسب المباراة لمنتخب مصر، خاصة في ظل مواجهة منتخب يمتلك ثقافة كروية مختلفة، ويضم نجومًا عالميين، ويتمتع بشخصية وأسلوب واضح."

وأضاف:"لا بد أن نعطي حسام حسن حقه، بعد نجاحه في غلق مناطق اختراق منتخب إسبانيا، وهو ما يتميز به المنتخب الإسباني، حيث لعب منتخب مصر مباراة دفاعية كبيرة."

وتابع:"لامين يامال لم يكن مؤثرًا في المباراة، بسبب طريقة حسام حسن، التي اعتمدت على إغلاق مفاتيح لعب إسبانيا، كما أن المدير الفني لم يخاطر، ونجح في التعامل مع الفوارق الفنية."

وأشار :"حسام حسن رد عمليًا على من قال إنه يخشى مواجهة المنتخبات الكبرى، رغم أنه بدا مترددًا في بعض الفترات، خاصة في التغييرات، وكان يرغب في استكمال المباراة بنفس التشكيل."

وأوضح:"كان يجب أن يكون الاستحواذ أفضل من ذلك، وهناك لاعبون بذلوا مجهودًا كبيرًا دون فعالية هجومية، كما نُفذت خطة حسام حسن بنسبة 90%، ولم يكن إمام عاشور في أفضل حالاته، مع ضعف في التحول الهجومي خوفًا من الهجمات الإسبانية."

واختتم: "حقق منتخب مصر مكاسب نفسية مهمة من التعادل مع إسبانيا قبل كأس العالم، ويسير في الطريق الصحيح، مما يزيد من طموحاتنا. كما كان مصطفى شوبير نجم المباراة، بعد أن أنقذ مرماه من عدة أهداف، وتعامل مع الكرات بشخصية قوية، بينما يظل محمد الشناوي عنصرًا أساسيًا، والمنافسة بينهما تصب في مصلحة المنتخب."