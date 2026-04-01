أحمد الطيب: الفراعنة قدّموا مباراة كبيرة أمام أقوى منتخبات العالم

علّق المعلق الرياضي أحمد الطيب على تعادل منتخب مصر السلبي أمام نظيره الإسباني، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

وكتب “الطيب” عبر حسابه على فيسبوك "المنتخب المصري استحق نسبة 50% كاملة في الشق الدفاعي، مقابل 10% فقط في الجانب الهجومي، ليمنح الأداء العام بنسبة 60%، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يحمل دلالة كبيرة كونه تحقق أمام أفضل منتخب في العالم، واصفًا التعادل بأنه مستحق ومباراة “كبيرة ومحترمة”.

وتعادل منتخب مصر في مواجهته الودية أمام منتخب إسبانيا، سلبيًَّا دون أهداف على ملعب "آر سي دي إي" معقل فريق إسبانيول في كورنيلا إل برات، بمدينة برشلونة، ضمن تحضيراتهما لبطولة كأس العالم 2026.

يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام نظيره منتخب البرازيل يوم 7 يونيو 2026 في تمام الساعة الواحدة منتصف الليل، ضمن إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2026.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويقع منتخب مصر في مجموعة تضم بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.