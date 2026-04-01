ساعات حاسمة .. ترامب يلقي خطابًا للأمة بشأن إيران اليوم الأربعاء

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم إلقاء خطاب مساء اليوم الأربعاء الساعة التاسعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لتقديم "آخر المستجدات المهمة بشأن إيران".

وكان ترامب قد صرح للصحفيين أمس الثلاثاء بأنه يعتقد أن الحرب ستنتهي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مع استمرار الولايات المتحدة في استهداف مواقعها.

وصرح ترامب بأن الولايات المتحدة ستنهي عمليتها العسكرية ضد إيران بغض النظر عما إذا كانت طهران ستتوصل إلى اتفاق مع واشنطن أم لا.

وقال الرئيس الأمريكي: "سننهي العملية عندما ندرك أنهم قد عادوا إلى العصر الحجري بشكل نهائي، وأنهم لا يملكون القدرة على امتلاك أسلحة نووية".

