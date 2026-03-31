قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعترافات قيادي الإخوان علي عبد الونيس تُحدث صدمة بعد توقيفه خارج مصر
البسوا الكمامة .. المصل واللقاح توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بسبب التغيرات الجوية
أحمد موسى يحذر من صفحات كاذبة منسوبة له : عارف مين اللي عملها
قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن حريق مصنع ملابس سراي القبة
نتنياهو : إسرائيل تحولت إلى قوة إقليمية وعالمية بفضل تحالفاتها الجديدة
موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
3 وفيات.. محافظ القاهرة يوجه بسرعة تقديم الرعاية الصحية للمصابين بحريق سراي القبة
من الصحراء إلى العاصمة .. موجة أمطار رعدية تجتاح البلاد وتستمر حتى الخميس
تجاوز الـ 8200 جنيه .. مفاجاة في سعر الذهب عيار 24 الآن
تزوير الأرقام | محامي الخشن : أطالب بالتحقيق في تسريب بيانات موكلي
الأردن يعلن رفع أسعار البنزين والسولار
تحوط .. أحمد موسى : معظم دول العالم والعربية بدأت في رفع أسعار الوقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

ياسمين بدوي

تعطيل الدراسة في المدارس غداً وبعد غد .. يتساءل أولياء الأمور عن مدى حسم القرار النهائي بشأنه في اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حتى الآن لم يتم حسم القرار النهائي بشأن تعطيل الدراسة في المدارس غداً وبعد غد  ، مشيرةً إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الذي انعقد منذ قليل برئاسة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كان هدفه فقط متابعة تنفيذ خطط تطوير التعليم، واستعراض السياسات والآليات الداعمة للارتقاء بالعملية التعليمية، وعرض مقترح الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

تعليق الدراسة في المدارس غد و بعد غد .. تنسيق بين التعليم والارصاد الجوية قبل اتخاذ القرار

ومن جانبه .. أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  هناك تنسيقا متواصلاً بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأرصاد الجوية لإستبيان آخر تحديث حول طبيعة الأحوال الجوية خلال  يومي غدا الأربعاء و بعد غد الخميس لإتخاذ القرار المناسب بشأن مدى الحاجة إلى تعطيل الدراسة في المدارس غدا و بعد غد من عدمه .

وناشد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق خلف المنشورات المفبركة والاستناد للمعلومات الدقيقة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم

حالة الطقس الأربعاء والخميس

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا رسميا  ، قالت خلاله ، أنه رداً على الاستفسارات التى وردت عن طريق صفحتنا الرسمية على الفيس بوك بشأن حالة الطقس المتوقعة يومي غداً الأربعاء وبعد غد الخميس ، فوفقاً لأحدث التحديثات لخرائط الطقس ، من المتوقع تأثر البلاد بإمتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا يصاحبه ارتفاع في نسب الرطوبة، مما يساعد على فرص سقوط أمطار تختلف شدتها من مكان لآخر طبقاً لقيمة الرطوبة السطحية ، كما يصاحب ذلك ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح على بعض المناطق يؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية : أنه نظرًا لطبيعة فصل الربيع وما يشهده من تغيرات سريعة في الأحوال الجوية، سوف يتم إصدار بيان رسمي تفصيلي بالحالة اليوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٦.

وأخيرا اختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانها قائلة : نهيب بعدم الإلتفات إلى الشائعات المتداولة حول وجود حالة جوية غير مسبوقة

حالة الطقس اليوم

 وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء ٣١ مارس ، ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، حيث تسود أجواء مائلة للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حارة على جنوب الصعيد وأجواء باردة ليلاً على أغلب الأنحاء ، وشبورة مائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق.

وقالت  الهيئة العامة للأرصاد الجوية : أن فرص أمطار خفيفة إلى  متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية تمتد مساء الى مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تغزر وتكون رعدية أحياناً على مناطق من (السلوم - مطروح - سيوة).

وشددت  الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن هناك فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق من محافظات جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى قد تمتد إلى مناطق من محافظات شمال ووسط الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر ، مع نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة وتتراوح سرعتها من (20-30)كم/س على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000م على بعض المناطق وقد يصاحبها هبات رياح تتراوح من (40- 50)كم/س بنسبة حدوث 30٪ تقريبا.

وقالت  الهيئة العامة للأرصاد الجوية : هناك أتربة عالقة نهاراً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد

تعطيل الدراسة المدارس الدراسة تعطيل الدراسة في المدارس

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
