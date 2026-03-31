الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تعطيل الدراسة في المدارس غداً و بعد غد.. هل حسمت التعليم قرارها؟

وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تعطيل الدراسة في المدارس غداً و بعد غد .. قرار ينتظر جميع طلاب المدارس وأولياء أمورهم خسمه بفارغ الصبر ، بعد التحذيرات المتداولة بشأن تعرض مصر لموجة من الطقس السئ والأمطار خلال الساعات المقبلة

وحتى الآن لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي قرارات رسمية نهائية ، بشأن تعطيل الدراسة في المدارس غداً و بعد غد

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يتم اليوم حسم القرار النهائي بشأن تعطيل الدراسة في المدارس غداً و بعد غد من عدمه ، لوقف الجدل و طمأنة الطلاب وأولياء أمورهم

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أنه في حال الاستقرار على قرار رسمي نهائي ينص على تعطيل الدراسة في المدارس غداً و بعد غد  ، سوف يتم فوراً إصدار بيان رسمي بذلك يتم نشره في جميع وسائل الاعلام الى جانب الصفحات الرسمية لوزارة التربية والتعليم و المديريات والادارات التعليمية

ومن جانبه .. أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  هناك تنسيقا متواصلا بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأرصاد الجوية لإستبيان آخر تحديث حول طبيعة الأحوال الجوية خلال  يومي غدا الأربعاء و بعد غد الخميس لإتخاذ القرار المناسب بشأن مدى الحاجة إلى تعطيل الدراسة في المدارس غدا و بعد غد من عدمه .

وناشد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق خلف المنشورات المفبركة والاستناد للمعلومات الدقيقة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا رسميا  ، قالت خلاله ، أنه رداً على الاستفسارات التى وردت عن طريق صفحتنا الرسمية على الفيس بوك بشأن حالة الطقس المتوقعة يومي غداً الأربعاء وبعد غد الخميس ، فوفقاً لأحدث التحديثات لخرائط الطقس ، من المتوقع تأثر البلاد بإمتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا يصاحبه ارتفاع في نسب الرطوبة، مما يساعد على فرص سقوط أمطار تختلف شدتها من مكان لآخر طبقاً لقيمة الرطوبة السطحية ، كما يصاحب ذلك ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح على بعض المناطق يؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية : أنه نظرًا لطبيعة فصل الربيع وما يشهده من تغيرات سريعة في الأحوال الجوية، سوف يتم إصدار بيان رسمي تفصيلي بالحالة اليوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٦.

وأخيرا اختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانها قائلة : نهيب بعدم الإلتفات إلى الشائعات المتداولة حول وجود حالة جوية غير مسبوقة

وكانت قد أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة كانت قد توقعت منذ نهاية الأسبوع الماضي حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن ذروة هذه الحالة ستكون يوم الأربعاء القادم.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن اليوم الإثنين سيشهد استقرارًا نسبيًا في الطقس، فيما ستكون الأمطار مؤثرة بدءًا من الثلاثاء، لتصبح غزيرة ورعدية يومي غداً الأربعاء وبعد غد الخميس، خاصة من ظهر الأربعاء وحتى صباح الخميس.

وأشارت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى عودة فرص سقوط الأمطار مرة أخرى اعتبارًا من مساء اليوم الثلاثاء وتبلغ ذروتها غداً الأربعاء.

تسلا Model Y L
روكس أداماس
الصناعات العسكرية
احمد عبدالله
