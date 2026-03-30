الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب

شادي زلطة
شادي زلطة
ياسمين بدوي

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  هناك تنسيقا متواصلا بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأرصاد الجوية لإستبيان آخر تحديث حول طبيعة الأحوال الجوية خلال يومي الأربعاء والخميس لإتخاذ القرار المناسب بشأن مدى الحاجة إلى تعطيل الدراسة في المدارس من عدمه .

وناشد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق خلف المنشورات المفبركة والاستناد للمعلومات الدقيقة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم

حالة الطقس الأربعاء والخميس

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا رسميا منذ قليل ، قالت خلاله ، أنه رداً على الاستفسارات التى وردت عن طريق صفحتنا الرسمية على الفيس بوك بشأن حالة الطقس المتوقعة يومي الأربعاء والخميس ، فوفقاً لأحدث التحديثات لخرائط الطقس ، من المتوقع تأثر البلاد بإمتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا يصاحبه ارتفاع في نسب الرطوبة، مما يساعد على فرص سقوط أمطار تختلف شدتها من مكان لآخر طبقاً لقيمة الرطوبة السطحية ، كما يصاحب ذلك ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح على بعض المناطق يؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية : أنه نظرًا لطبيعة فصل الربيع وما يشهده من تغيرات سريعة في الأحوال الجوية، سوف يتم إصدار بيان رسمي تفصيلي بالحالة غداً الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٦.

وأخيرا اختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانها قائلة : نهيب بعدم الإلتفات إلى الشائعات المتداولة حول وجود حالة جوية غير مسبوقة

وكانت قد أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة كانت قد توقعت منذ نهاية الأسبوع الماضي حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن ذروة هذه الحالة ستكون يوم الأربعاء القادم.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن اليوم الإثنين سيشهد استقرارًا نسبيًا في الطقس، فيما ستكون الأمطار مؤثرة بدءًا من الثلاثاء، لتصبح غزيرة ورعدية يومي الأربعاء والخميس، خاصة من ظهر الأربعاء وحتى صباح الخميس.

وتابعت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فرص الأمطار ستستمر خلال الساعات المقبلة وحتى فترات الظهيرة، قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا مع نهاية اليوم

وأشارت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة من الاستقرار التام في الطقس ستسود اليوم ، مع عودة فرص سقوط الأمطار مرة أخرى اعتبارًا من مساء الثلاثاء وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء.

