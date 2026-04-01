لمحاربة نزلات البرد والإنفلونزا .. أطعمة ومشروبات تقوّي جهاز المناعة | تعرّف عليها

أفضل أطعمة تقوي جهاز المناعة
آية التيجي

مع تغير درجات الحرارة وعدم استقرار الطقس يزداد انتشار نزلات البرد، يبحث الكثيرون عن أطعمة تقوي جهاز المناعة وتساعد الجسم على مقاومة الفيروسات بشكل طبيعي. 

وكشف تقرير طبي نشره موقع WebMD عن مجموعة من أفضل الأطعمة والمشروبات التي تساهم في دعم الجهاز المناعي وتقليل خطر الإصابة بالأمراض.

وفي هذا التقرير نستعرض أهم الأطعمة التي تساعد على تقوية المناعة بشكل طبيعي، وتشمل :

- التوت الأسود:
يعتبر التوت الأسود من العلاجات الشعبية القديمة، حيث يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في تقليل الالتهابات، وقد أظهرت بعض الدراسات المعملية قدرته على مقاومة فيروسات الإنفلونزا، مع التأكيد على أهمية التطعيم السنوي.

- المشروم:
يحتوي المشروم على معدن السيلينيوم وفيتامينات B مثل الريبوفلافين والنياسين، وهي عناصر تساعد على دعم الجهاز المناعي وتحسين وظائف الجسم الدفاعية.

- التوت:
يتميز هذا النوع من التوت بلونه الداكن نتيجة احتوائه على الأنثوسيانين، وهي مركبات مضادة للأكسدة تدعم الصحة العامة.

- المحار:
المحار غني بالزنك، وهو عنصر مهم في تكوين خلايا الدم البيضاء التي تلعب دورًا أساسيًا في مقاومة العدوى وتسريع التئام الجروح.

- البطيخ:
يحتوي البطيخ الناضج على مضاد الأكسدة جلوتاثيون الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة ومقاومة الالتهابات.

- جنين القمح:
يعد من المصادر الغنية بالزنك والألياف والبروتينات ومضادات الأكسدة، ويمكن إضافته إلى المخبوزات لزيادة القيمة الغذائية.

- الزبادي قليل الدسم:
يحتوي على البروبيوتيك (البكتيريا النافعة) التي تساعد على تقليل شدة نزلات البرد، خاصة إذا كان غنيًا بفيتامين D.

- السبانخ:
تعد السبانخ من الأطعمة الخارقة لاحتوائها على حمض الفوليك وفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على تجديد الخلايا.

- الشاي:
سواء كان الشاي الأخضر أو الأسود أو الأبيض، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتحمي الخلايا.

- البطاطا الحلوة:
تحتوي على البيتا كاروتين الذي يتحول داخل الجسم إلى فيتامين A، وهو عنصر مهم لدعم المناعة وصحة الجلد.

- البروكلي:
يحتوي البروكلي على فيتامينات A وC ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض.

- الثوم:
يعرف الثوم بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، كما قد يساعد في خفض الكوليسترول ودعم جهاز المناعة.

- شوربة الدجاج:
أثبتت الدراسات أن شوربة الدجاج قد تساعد في تخفيف أعراض البرد وتسريع الشفاء.

- عصير الرمان:
يحتوي على مركبات قد تساعد في مقاومة البكتيريا وبعض الفيروسات، إضافة إلى غناه بمضادات الأكسدة.

- الزنجبيل:
يحتوي الزنجبيل على مضادات أكسدة، كما يساعد في تقليل الغثيان ويدعم مقاومة الجسم للأمراض.

نصائح لتقوية جهاز المناعة طبيعيًا

ـ تناول نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه.
ـ ممارسة الرياضة بانتظام.
ـ الحصول على قسط كافٍ من النوم.
ـ شرب كميات كافية من الماء.
ـ تقليل التوتر.

أطعمة تقوي جهاز المناعة تقوية المناعة طبيعيا أطعمة ضد نزلات البرد أطعمة مفيدة للمناعة مشروبات تقوي المناعة أطعمة لمحاربة الفيروسات أكل صحي للمناعة فيتامينات تقوية المناعة علاج نزلات البرد طبيعي أفضل أطعمة للمناعة

بالصور

