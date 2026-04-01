نشعر بالمرارة .. نجم برشلونة: منتخب مصر من الصعب اختراق دفاعه

عبّر بيدري، نجم وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا، عن عدم رضاه بالتعادل السلبي أمام منتخب مصر، أمس الثلاثاء، في المباراة الودية التي جرت استعدادًا لكأس العالم 2026.

وقال “بيدوي” فى تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "طعم مر، كنا نريد تحقيق الفوز، لكن لم يحالفنا الحظ، مصر فريق يحاول اللعب، لكنه يتراجع للخلف بدون كرة، ومن الصعب اختراق دفاعه".

وتحدث لاعب برشلونة عن تعليمات الجهاز الفني بين شوطي اللقاء، موضحًا: "المدرب طلب منا زيادة سرعة اللعب، كنا بطيئين في الشوط الأول، لكننا تحسنّا في الشوط الثاني".

كما أشار بيدري إلى تأثير التغييرات الكثيرة في التشكيل، قائلًا: "بالتأكيد لها تأثير، لكن جميع اللاعبين جاهزون، المشكلة أن بعضهم لا يعرف الآخر جيدًا، وهذا يعقد الأمور قليلًا".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تطلع الجميع للمونديال، قائلاً: "نحن متحمسون لكأس العالم، والآن يجب التركيز مع أنديتنا وانتظار البطولة التي نريدها جميعًا"

وتعادل منتخب مصر في مواجهته الودية أمام منتخب إسبانيا، سلبيًَّا دون أهداف على ملعب "آر سي دي إي" معقل فريق إسبانيول في كورنيلا إل برات، بمدينة برشلونة، ضمن تحضيراتهما لبطولة كأس العالم 2026.

يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام نظيره منتخب البرازيل يوم 7 يونيو 2026 في تمام الساعة الواحدة منتصف الليل، ضمن إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2026.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويقع منتخب مصر في مجموعة تضم بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.