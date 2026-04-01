أسد مصر .. شريف إكرامي يتغزّل فى مصطفى شوبير بعد مباراة إسبانيا

أشاد شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز، بـ مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول، بعد تألقه مع المنتخب الوطني أمام إسبانيا.

وكتب شريف إكرامي في تدوينه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أسد مصر يتعادل مع بطل أوروبا.. بطل الماتش بلا منازع مصطفى شوبير».

وتعادل منتخب مصر في مواجهته الودية أمام منتخب إسبانيا، سلبيًَّا دون أهداف على ملعب "آر سي دي إي" معقل فريق إسبانيول في كورنيلا إل برات، بمدينة برشلونة، ضمن تحضيراتهما لبطولة كأس العالم 2026.

وجاءت مباراة مصر وإسبانيا الودية، وذلك في إطار استعدادات كلا الجانبين، لخوض غمار نهائيات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لعام 2026.

يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام نظيره منتخب البرازيل يوم 7 يونيو 2026 في تمام الساعة الواحدة منتصف الليل، ضمن إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2026.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويقع منتخب مصر في مجموعة تضم بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.