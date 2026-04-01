دمار 24 مُنشأة طبية.. القصف الأمريكي الإسرائيلي يستهدف أكبر مصنع أدوية في طهران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء أن مصنع توفيق للأدوية في العاصمة طهران تعرض لقصف أمريكي إسرائيلي مشترك.

وأوضحت الصحة الإيرانية في بيان لها، أن القصف الأمريكي الإسرائيلي استهدف "مصنع توفيق للأدوية" -أحد أكبر المنشآت الطبية في إيران- مؤكدة تضرر مركز الأبحاث فيه، مشيرة إلى أنه تم استهداف 24 منشأة طبية منذ بدء الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستنهي عمليتها العسكرية ضد إيران بغض النظر عما إذا كانت طهران ستتوصل إلى اتفاق مع واشنطن أم لا.

وقال الرئيس الأمريكي: "سننهي العملية عندما ندرك أنهم قد عادوا إلى العصر الحجري بشكل نهائي، وأنهم لا يملكون القدرة على امتلاك أسلحة نووية".

وأشار ترامب أيضًا إلى أن العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران ستستمر لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أخرى.

