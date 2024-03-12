مدفعية الاحتلال تقصف منطقة عبسان الكبيرة وخزاعة في خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال تقصف حاليا منطقة عبسان الكبيرة وخزاعة في خان يونس، في قطاع غزة.

وشن الاحتلال غارات إسرائيلية جوية عنيفة على بعلبك شرقي لبنان، تزامنا مع القصف الاسرائيلي لـ خان يونس.

وقال مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، إن نتنياهو يريد استمرار الحرب في قطاع غزة من أجل بقائه في منصبه، مؤكدا أن إسرائيل تقتل شريان الحياة في غزة بمحاولة تقويض أونروا.

وأوضح، أن إسرائيل عملت على تشويه وكالة أونروا باتهام موظفيها بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن إسرائيل تستهدف التشريد القسري للشعب الفلسطيني بجعل غزة قطاعا غير قابل للحياة.

وتابع: نأمل نظر مجلس الأمن في الانتهاكات الإسرائيلية بحق النساء الفلسطينيات.

وقال مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، إن هيئات دولية رصدت ووثقت وقائع عنف ارتكبها الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات.