محمد خطاب: ارتفاع أرقام السكر بعد الـ300 تؤثر على الأوعية الدموية والشرايين

أكد الدكتور محمد خطاب، رئيس الجمعية المصرية لأمراض السكر، أن السكر ليس مجرد رقم وإنما هو مرض قلب وأوعية دموية، مشيرا إلى أن ارتفاع أرقام السكر بعد الـ 300 تؤثر على الأوعية الدموية والشرايين.

وقال محمد خطاب، خلال لقاء له لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “ألمحور”، أنه لا يوجد طعام ممنوع قطعيا على مرضى السكر، مؤكدا أنه يمكن لمريض السكر تناول الأطعمة، ولكن بشرط الأطعمة الصحية.

وتابع رئيس الجمعية المصرية لأمراض السكر، أن مريض السكر عليه أكل الحبوب والخضراوات والقليل من السمين والنشويات مع البروتينات والألبان وتذوق قطعة من الحلويات فقط.