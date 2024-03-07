هل مريض السكر ممنوع من أكل الحلويات؟.. طبيب يرد

وجه الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض الباطنة والسكر، عدة نصائح مهمة بشأن صيام شهر رمضان، معلقا: أقل سن للصيام يبدأ من 10 أو 13 سنة، وذلك بحسب البنية الجسدية.

وبشأن السكر التراكمي، أكد الدكتور صلاح الغزالي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يشخص مرض السكر، منوها أن السكر التراكمي ليس عاملا أساسيا للاعتماد عليه كتقييم للإصابة بالسكر.

وقال الدكتور صلاح الغزالي حرب إن مريض السكر ليس ممنوعا من أكل الحلويات، لكن علينا بقول الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا... إلى قوله تعالى، موجها الأطباء بضرورة تعريف المريض بأن السكر صديق ملازم للفرد وكيف يتعامل معه المريض.

وتابع أستاذ أمراض الباطنة والسكر: مريض السكر عليه أكل الحبوب والخضراوات والقليل من السمين والنشويات مع البروتينات والألبان وتذوق قطعة من الحلويات فقط.

ووجه صلاح الغزالي بضرورة عدم الوصول إلى مرحلة الشبع من الطعام، مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم (ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا بد فاعلاً فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه) رواه الترمذي وحسنه.



