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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية: المملكة ترحب بـ«اجتماع» دعم التسوية السياسية في ليبيا الشقيقة .. السعوديون يحتفلون بـ يوم العلم

صحف السعودية
صحف السعودية
  • الجزيرة: السعودية تدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا الشقيقة
  • الرياض: السعودية تبدأ رحلة وطن يحتل مكانة مرموقة بين الأمم تحت راية العلم


 

سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء على موقف المملكة العربية السعودية من تأييد دعم التسوية السياسية لإجراء الاستحقاق السياسي في ليبيا، وعلى الشأن الداخلي ركزت على احتفاء المملكة بيوم العلم  

وصدرت صحيفة الجزيرة السعودية على رئيسية موقعها اعلان موقف المملكة من الترحيب بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية وضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا الشقيقة.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الداعم لكافة الجهود العربية والدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق، معبرةً عن وقوف وتضامن المملكة مع كل ما يضمن التقدم والازدهار لليبيا وشعبها الشقيق، ويحقق مصالحه الوطنية.

وكتبت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان “راية خفاقة” «يوم العلم».. احتفاء بمسيرة المملكة ووحدتها تحت راية شامخة يلتف بها الوطن، ويتفيأ ظلالها رفاهاً وتنمية، فالعلم السعودي يختزل تاريخاً من العطاء والوحدة والفخر والعزة بوطن يعد منارة لكل تقدم ورخاء وازدهار، بقيت فيه على الدوام راية التوحيد خفاقة شاهدة على الإنجازات والنجاحات في مختلف المجالات.
 

وأضافت : ويحتفي السعوديون بـ«يوم العلم» اعترافاً بفضل هذا الكيان الذي جمعهم من شتات وفرقة إلى وحدة واستقرار، لتبدأ رحلة وطن يحتل اليوم مكانة مرموقة بين الأمم تحت راية واحدة تفيض عطاءً.


واعتبرت أن الاحتفالية بهذا اليوم الذي يتم فيه رفع العلم الأخضر، استحضار لماضٍ تليد ومعايشة لحاضر زاهر واستبشار بمستقبل واعد تمتزج فيه معاني الوحدة والأمن والأمان والاستدامة والتعايش والسلام، لترفرف راية لا تنكس أبداً، تتوحد حولها القلوب لخدمة قبلة المسلمين التي تحمل رسالة حضارية قائمة على المحبة والإخاء والتسامح والتفاني في خدمة الإنسانية.
 

وأشارت الى إن النجاحات التي قادها وأسس لها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - جعلت من المألوف مشاهدة العلم السعودي خفاقاً في مختلف المناسبات العالمية، ليبقى هذا العلم شامخاً كشموخ أبنائه مواكباً ومتناغماً مع الطموحات الراقية والهمم العالية من أجل عزة ورفعة المملكة.
 

وختمت: المواطن وهو يرفع العلم في هذا اليوم المجيد، فإنه يختزل مساحات من الحب والوفاء والانتماء لوطنه وقيادته التي جعلته يستظل تحت راية العز منذ التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الذي يحمل أبعاداً تنموية حالية ومستقبلية مغلفة برؤية متجددة، لتبقى راية التوحيد خفاقة.

ومن أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
صدور موافقة خادم الحرمين على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري
"سلمان للإغاثة" ينفذ المشروع الطبي لمتضرري الزلزال في تركيا
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني
أمير الرياض: الموافقة الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لاهتمام القيادة الرشيدة بالعمل الخيري ودعمه وتعزيزه
أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
سفر الإفطار في المسجد النبوي.. أقدم موائد الضيافة
ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يصلون مكة المكرمة
"سلمان للإغاثة" يدشن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في تسع محافظات يمينية
الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

الصحف السعودية المملكة العربية السعودية ليبيا المجلس الرئاسي الليبي

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