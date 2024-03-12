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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لأي حد عنده تليفزيون.. مفاجأة صادمة ستذهل عينيك

لأي حد عنده تليفزيون..مفاجأة
لأي حد عنده تليفزيون..مفاجأة صادمة ستذهل عينيك

غالبًا ما يؤدي التقدم التكنولوجي إلى تقليل الحاجة إلى منتجات متعددة  فتذكر عندما كنت تحتاج إلى كاميرا منفصلة ومشغل موسيقى وآلة حاسبة ووحدة تحكم ألعاب? الآن هاتفك الذكي يقوم بكل ذلك، نفس الشيء يحدث نوعا ما مع أجهزة التلفزيون. 
قد يقل عدد الأشخاص الذين يشترونها، ولكن عندما يفعلون ذلك، فإنهم يريدون شاشات أكبر وجودة عالية جدًا.

 

شحنات أجهزة التلفزيون العالمية في عام 2023 تصل إلى أدنى مستوى لها في عشر سنوات

 

في عام 2023، استمر سوق التلفزيون العالمي في تراجعه. وانخفضت المبيعات بنسبة 1.6٪ مقارنة بالعام السابق. وهذا هو أقل عدد من أجهزة التلفزيون المباعة في عشر سنوات. هناك عدة أسباب وراء حدوث ذلك.
بالتأكيد، السبب الأول لهذه الاتجاهات هو أن الناس يشاهدون التلفزيون بشكل أقل. في عالم اليوم، يفضل العديد من الأفراد منصات المحتوى الرقمي التي يمكن الوصول إليها من هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية.

أصبحت أجهزة التلفزيون الآن هي الخيار الأول للمستخدمين الذين يركزون على الشاشات الكبيرة وجودة الصورة العالية. وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على الدقة مثل 4K و 8K ، بأحجام 49 بوصة فأكثر. ومع ذلك، فإن عوامل مثل التضخم العالمي تؤدي أيضًا إلى تقليل الاهتمام بهذه الموديلات باهظة الثمن.

ارتفعت الشحنات على أساس سنوي في أمريكا الشمالية (7.5٪) وأمريكا اللاتينية (2.3٪) وأوروبا الشرقية (3.4٪)، حيث شهدت الولايات المتحدة انتعاشًا ملحوظًا. ومع ذلك، واجهت مناطق أخرى انخفاضًا سنويًا: آسيا والمحيط الهادئ (-0.2٪) والصين (-8.4٪) وغرب أوروبا (-11.5٪) والشرق الأوسط وأفريقيا (-3.0٪). والجدير بالذكر أن كل من مبيعات أجهزة التلفزيون الجديدة والاستبدال ظلت ضعيفة في جميع المناطق. وهذا يشير إلى ضعف عام في ثقة المستهلكين في سوق التلفزيون، على الرغم من الاختلافات الإقليمية.

 

تراجع سوق التلفزيون الصيني يتفاقم في النصف الثاني من عام 2023

 

خلال النصف الثاني من عام 2023، شهد سوق التلفزيون الصيني انخفاضًا كبيرًا، حيث تجاوز انخفاضًا شهريًا على أساس سنوي يزيد عن 10٪. وفي الشهر الأخير من العام، تجاوز معدل الانخفاض 20٪. وانخفض حجم السوق السنوي إلى أقل من 37 مليون وحدة ليصل إلى 36.56 مليون، وهو أدنى مستوى خلال العقد الماضي.

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