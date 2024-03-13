اشتريه في الشتا.. تكييف جديد من شاومي بأرخص سعر

أطلقت شاومي جهاز تكييف الهواء الجديد Mijia Natural Wind 2HP في الصين. يوفر جهاز تكييف Mijia الجديد كفاءة طاقة من المستوى الأول وحجمًا صغيرًا. يوفر مكيف الهواء مساحة وهو مناسب للاستخدام المنزلي. وعلى الرغم من الحجم الصغير، يقدم مكيف الهواء نفس أداء وحدات خزانة 2 حصان.

المميزات

يأتي جهاز تكييف الهواء الجديد من Mijia بنمط شمسي كلاسيكي. مصنوع من مواد مقاومة للعوامل الجوية ويمكن أن يحافظ على لونه الأصلي لفترة أطول بكثير. كما أنه شاشة سوداء قياسية قوية ومتينة بينما تم ترقية الحجاب الحاجز إلى غشاء ملون. يمكن ضبط درجة حرارة مكيف الهواء على 0.5 درجة مئوية. إنه مزود بتقنية تحكم مزدوجة في درجة الحرارة والرطوبة ويمكن إقرانه بجهاز ترطيب لتحقيق أداء مثالي.

يتميز جهاز تكييف الهواء Mijia Natural Wind 2HP بهيكل محسن لعاكس الرياح، حيث يكون مخرج الهواء مغلقًا تمامًا بدون فجوات. يمكن أن يمتد ويدور بحرية بينما تتوفر عدة خيارات للنفخ. تشمل طرق النفخ نسيم محيط ونسيم مظلة ونسيم سجادة. تم تصميم المسامات الدقيقة لتكسير الرياح القوية وتوفير تجربة نفخ أكثر حميدة وأكثر صحة للأطفال والأمهات وكبار السن.

يبلغ معامل أداء الترشيح (APF) لجهاز تكييف الهواء Mijia Natural Wind 2HP حتى 4.69 ويمكنه توفير ما يصل إلى 70 كيلو وات ساعة من الكهرباء في السنة. تم تجهيز مكيف الهواء بتقنية تحكم موثوقة بمحرك تردد متغير ووظيفة نطاق درجة حرارة واسع. يستوعب مجموعة واسعة من سيناريوهات التبريد وتقول شاومي إنه يسمح للمستخدم بالاستمتاع بشتاء دافئ وصيف بارد. يعد أداء إزالة الصقيع لجهاز تكييف الهواء الجديد من شاومي Mijia من الدرجة الأولى مع خوارزميات تحكم تكيفية لإزالة الصقيع العادية ومضادة للإطفاء.

يتوفر جهاز تكييف الهواء Mijia Natural Wind 2HP من شاومي الآن بسعر(473 دولارًا أمريكيًا).