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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة حول قرار «الصحة» بشأن زيادة أسعار تلقي العلاج داخل المستشفيات والوحدات

إيرين سعيد، عضو لجنة
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن القرارات الصادرة من وزارة  الصحة رقم 92 و93 لسنة 2024، التي تنص على رفع أسعار تلقي العلاج داخل المستشفيات والوحدات الصحية، ورفع أسعار الإقامة داخل المستشفيات.

كما شدد القرار على صرف نوع واحد من العلاج للمريض مجاناً.

 

 

وقالت “سعيد” في طلبها إن ذلك جاء  في ظل توجه رئيس الجمهورية لدعم بسطاء المواطنين بقوافل طبية ومبادرات رئاسية تشملهم بالرعاية الصحية وعلاجهم بالمجان، ويسعى دائماً لتحقيق الحق الدستوري للمواطن المصري في الصحة.

وتساءلت عضو البرلمان: “إن لم يتلقَ المواطن البسيط علاجه من مستشفيات وزارة الصحة إلي أين يذهب لتلقي العلاج؟! وهل هذه الزيادات التي تؤثر كثيراً على البسطاء هي من سيسد العجز في موارد الوزارة؟! أم عجزت وزارة الصحة عن توفير العلاج بالمجان للمرضى المصريين؟! وإن لم تصرف الوحدات الصحية العلاج كاملاً للمريض، هل عليه أن يذهب للمستشفى المركزي لتلقي علاجه؟!”.

وأكدت أن الصحة حق دستوري للمواطن المصري، ودعم المرضى من البسطاء أمر إلزامي.

 

 

إيرين سعيد لجنة الصحة مجلس النواب وزارة الصحة

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