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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على موعد آذان المغرب في الأقصر.. اليوم

صدى البلد

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواعيد آذان المغرب بكافة المحافظات المصرية، و جاء توقيت آذان المغرب فى محافظة الأقصر ، فى ثانى أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 5.56 مساء.

موعد آذان المغرب في الأقصر

و يتساءل العديد من المواطنين، حول موعد الإفطار و السحور، لتنظيم أوقاتهم و أعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

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وجاءت مواعيد أوقاف الصلاة في الأقصر

موعد صلاة الفجر فى تمام الساعة  4.40 صباحا 
موعد صلاة الشروق فى تمام الساعة 6.02 صباحا.

موعد صلاة الظهر فى تمام الساعة 11.59 صباحا.

موعد صلاة العصر فى تمام الساعة 3.23 مساءاً.

موعد صلاة المغرب فى تمام الساعة 5.56 مساءاً.

موعد صلاة العشاء والتراويح فى تمام الساعة 7.11 مساءاً.

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