جامعة بنها تعلن النتيجة النهائية لمسابقة النشر الدولي والاستشهادات المرجعية يناير 2024

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن اللجنة الفنية لفحص الإنتاج العلمي لهيئة التدريس المنشور بالدوريات العملية المصنفة دولياً، انتهت من فحص التماسات إعادة التقييم لنشر مسابقة النشر الدولي (بالدوريات العلمية المصنفة دوليا - الكتب والفصول) والاستشهادات المرجعية لدورة يناير 2024، بعد انتهاء فترة التظلمات المقررة.

وأشار إلى أنه من القواعد العامة لمسابقات برامج دعم البحث العلمي، وضع بقائمة الحظر عضو هيئة التدريس المتقدم ببحوث سبق وأن تقدم بها وصرف عنها مكافأة في دورات سابقة ويتم تقييم الاستشهادات المرجعية لأخر خمس سنوات فقط، ويوضع في قائمة الحظر من المتقدمين ويمنع من الحصول على مكافئات برامج دعم البحث العلمي للجامعة كل من يحتوي حسابة على Google Scholar ابحاث لا تخصه.