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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق الاستثمارات السعودي ينتظر أرباحا بقيمة 20 مليار دولار

السعودية
السعودية

أفادت وسائل إعلام متفرقة بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيحقق عوائد فصلية تقدر بنحو 5 مليارات دولار من حصته في شركة أرامكو النفطية.

وأشارت وسائل الإعلام الى أن الحكومة السعودية قامت بمنح الصندوق المزيد من الأسهم في شركة النفط التي تملكها الدولة.

وأعلنت أرامكو عن رفع قيمة توزيعات الأرباح على المساهمين.

تأتي هذه الزيادة في توزيعات أرامكو، التي من المقرر أن يبلغ إجماليها 124 مليار دولار على الأقل هذا العام،  بعد أيام قليلة من أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنقل حصة 8 بالمائة من أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وفق ذلك ، يمتلك صندوق الثروة السيادي السعودي الآن حصة 16 بالمائة في أرامكو السعودية، بقيمة تبلغ حوالي 333 مليار دولار، مما يُترجم إلى عائدات سنوية تبلغ 20 مليار دولار على الأقل.

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