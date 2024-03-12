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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهب الممتلكات.. جرائم العدوان فى غزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا يرصد جرائم الحرب الإسرائيلية من نهب الممتلكات وغياب المساءلة، حيث عُرض فيديو يظهر جنودًا إسرائيليين ينهبون الممتلكات في غزة


وكشفت مقاطع الفيديو، التى صورها ونشرها جنود إسرائيليون، سلوكيات وتصرفات عسكرية غريبة، كما ظهر ضباط إسرائيليون في مقطع فيديو وهم يلعبون بدراجة فلسطينية مسروقة.

كما استعرض تصريحًا للضابط الإسرائيلي السابق أفنير كارفا، خلال مؤسس جماعة "كسر الصمت"، ويقول: "حتى لو وجدنا كما تعلمون أن سبب خوضنا هذه الحرب مهم وضروري علينا أن نسأل أنفسنا كيف نتصف في زمن الحرب؟".

كما أثار مقطع فيديو انتقادات دولية وطرح تساؤلات حول سلوكيات الجنود الإسرائيليين، حيث كانوا يخربون بضائع داخل محل. 
 

غزة الحرب الإسرائيلية جرائم الحرب الإسرائيلية إسرائيليون الجنود الإسرائيليين

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