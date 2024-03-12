جريمة جديدة.. شهداء ومصابين في استهداف الاحتلال الباحثين عن المساعدات بدوار الكويت

عشرات الجرحي والشهداء..

كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، سلامة معروف عن إصرار جيش الاحتلال الصهيونى على استهداف الباحثين عن لقمة عيش لأولادهم لسد جوعهم، حيث يمعن في سياسة تجويع أبناء الشعب الفلسطيني سيما في شمال قطاع غزة الذي يعاني مجاعة حقيقية في ظل إنعدام تام لغالبية المواد والسلع الأساسية وشح كبير في المساعدات.



وقال في تصريحات صحفية: استهدف جيش الاحتلال مجددا المواطنين المنتظرين دخول المساعدات على دوار الكويت صباح اليوم ، ما أسفر عن إرتقاء عدد من الشهداء وعشرات الجرحى.



وأضاف: هذه الجريمة الجديدة ترفع أعداد الشهداء الذين قتلهم الاحتلال وهم ينتظرون المساعدات في دوار الكويت وشارع الرشيد إلى أكثر من ٤٠٠ شهيد و١٣٠٠ جريح حتى الآن.



وتابع: ما يقوم به جيش الاحتلال من استهداف المواطنين المنتظرين للمساعدات يثبت زيف كل الحديث عن محاولات التخفيف من واقع المعاناة شمال القطاع، ويؤكد أن سياسة التجويع هي عنوان مخطط الاحتلال حاليا إلى جانب ما يقوم به من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.



وأتم " ما يشجع الاحتلال على المضي قدما في هذه الجريمة هو رضوخ المجتمع الدولي لاملاءاته وعدم جديته في إنهاء معاناة شعبنا عبر وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات بشكل كافي.