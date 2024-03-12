شاهد.. لحظة تحطم طائرة عسكرية روسية وعلى متنها 15 شخصا

أعلنت روسيا ، اليوم الثلاثاء، عن تحطم إحدى طائرات الشحن العسكرية التابعة لها من طراز إليوشن إيل-76 ​بعد وقت قصير من إقلاعها وعلى متنها 15 شخصا بسبب حريق في أحد محركاتها.

وبحسب وكالة رويترز الإخبارية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الحادث وقع في منطقة إيفانوفو.

وقالت الخدمات الإخبارية الروسية على الإنترنت إنه لم يكن هناك ناجين من الحادث.



وأظهرت مقاطع فيديو لم يتم التحقق منها على شبكات التواصل الاجتماعي الروسية طائرة بمحرك واحد مشتعل وهي تتجه نحو الأسفل.

وشوهدت سحابة داكنة من الدخان تتصاعد في السماء بينما كانت طائرة هليكوبتر تحلق في السماء.