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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب رئيس جامعة الإسكندرية: ندعم جميع الأنشطة ونشجع الطلاب عليها

المؤتمر الطلابي السادس
المؤتمر الطلابي السادس بزراعة الاسكندرية

افتتح الدكتور علي عبد المحسن عميد كلية الطب والقائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المؤتمر الطلابى السادس لكلية الزراعة الذى عقد تحت عنوان " الشباب وتحديات التنمية المستدامة " واستمرت أعماله لمدة يومين بمقر الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

وفى كلمته قدم الدكتور علي عبد المحسن، الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر مؤكداً أن جامعة الإسكندرية تدعم جميع الأنشطة الطلابية وتشجع الطلاب على المشاركة فيها، وتعمل على توفير كل الوسائل اللازمة لمساعدة الطلاب في ممارسة تلك الأنشطة.

وأعرب عن سعادته بمشاركة الطلاب في تنظيم المؤتمر، الذى يهيئ للطالب الاستعداد لتنظيم المؤتمرات وتشجيعه على عرض أبحاثه فى المستقبل.

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من جانبه أشار الدكتور محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر ناقش خلال فترة انعقاده مجموعة من الأبحاث العلمية الزراعية الذكية، وأثر التغيرات المناخية على الزراعة المستدامة، والحلول البديلة للتغلب على معوقات الإنتاج الحيوانى والداجنى، والمصادر الجديدة للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق، والنانوتكنولوجى، ومعالجة المياه الملوثة، وتكنولوجيات الزراعات الممية والأمن الغذائى، وتصنيع وسلامة الأغذية، ووقاية النبات، ودور العيادة النباتية فى الإستدامة.

وأشار الدكتور أحمد محمد مهدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر، إلى أن المؤتمر تضمن افتتاح المعرض الفنى ومعرض الابتكارات بمسرح الكلية، وعرض لمشروعات التخرج لطلاب المستوى الرابع، واستعراض لرؤى الشباب وتنمية المجتمع الزراعى، وتجارب رائدة للشباب، وعدد من المبادرات الطلابية فى التخصصات الزراعية، ومعرض للأعمال الفنية ويوم رياضى شارك فيه أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، وملتقى ثقافى وحفل غنائى للطلاب المصريين والوافدين.

أشرف على تنظيم المؤتمر نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة والطلاب واتحاد الطلاب وطلاب النشاط بقسم رعاية الشباب بالكلية وحضره نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكلية الحاليين والسابقين بالكلية والجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية.

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