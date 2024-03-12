التحول الرقمي والحوكمة.. أبرز ملفات التعاون بين جامعة بني سويف ووزارة المالية

ومنظومة المرتبات الحكومية

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عبير محمد عبد الرؤوف وكيل وزارة المالية، وذلك بحضور الدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، و محمد سليم أمين عام الجامعة، و عادل حسين مدير الوحدة الحسابية الرئيسية، و رشا عادل مدير مكتب وكيل الوزارة.



وخلال اللقاء، هنأ رئيس الجامعة وكيل الوزارة على توليها المنصب الجديد، متمنيا لها التوفيق في مهام وظيفتها، مُشيدًا بما شهدته المديرية المالية ببني سويف من تطورات ملحوظة، ومثمناً التعاون المثمر بين الطرفين وذلك في إطار التكامل بين المؤسسات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى أن اللقاء تضمن مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين الجامعة والمديرية في العديد من الملفات وخاصة المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة ، ومنظومة المرتبات الحكومية، وتطوير العمل بالوحدات الحسابية لرفع كفاءة مديري الحسابات والعاملين بالإدارات المالية.