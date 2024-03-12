مصرع شاب ونفوق عدد من الماشية إثر حريق بإحدى قرى بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل شب بعدد من العشش بعزبة الديابة التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، نتيجة ماس كهربائي، وأسفر الحريق عن وفاة شاب وإصابة أثنين آخرين، ونفوق 12 رأس ماشية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغًا بنشوب حريق بعدد من العشش بعزبة الديابة التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، نتيجة ماس كهربائي، وتم الدفع بسيارات ومعدات الإطفاء لموقع البلاغ.

كما أنتقل لموقع الحريق مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا: علي حماد، وناصر غانم، نائبي رئيس المركز، واحمد طلعت، مسؤول الأزمات، واحمد عصمت رئيس قرية النويرة، وتحت إشراف المهندس ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، وتم التنسيق مع الحماية المدنية والسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتبين من المعاينة الأولية وأقوال شهود العيان أن الحريق شب بعدد من العشش التي تأوي عدد من رؤوس الماشية، مملوكة لأهالي القرية، الذي تواجد بعضهم بالعشش لرعاية الماشية، وأندلعت النيران نتيجة ماس كهربائي، ناتج عن أسلاك الكهرباء التي تم توصيلها بطريقة غير قانوينة للعشش المقامة على أراضٍ زراعية على أطراف القرية.

وأسفر الحريق عن وفاة شاب يدعى "ادهم عبد العاطي عبد السلام" يبلغ من العمر 21 عامًا، أمسكت به النيران اثناء محاولته إخراج الماشية من العشش، كما أصيب شابين آخرين أحدهما بإختناق والآخر أصيب بحروق بسيطة، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران التي أتت على العشش بالكامل، وتسببت في نفوق عدد من رؤوس الماشية، بلغ حصرها العددي الأولي 12 رأس متنوعة "عجول وأبقار وجاموس" وجاري الحصر النهائي للخسائر بمعرفة الأجهزة المعنية.

وتم نقل جثة المتوفي للمستشفى وإيداعها ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة، تمهيدًا لإنهاء إجراءات التصريح بالدفن، وجارٍ إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير المحضر وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.