عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شاب ونفوق عدد من الماشية إثر حريق بإحدى قرى بني سويف

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل شب بعدد من العشش بعزبة الديابة التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، نتيجة ماس كهربائي، وأسفر الحريق عن وفاة شاب وإصابة أثنين آخرين، ونفوق 12 رأس ماشية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغًا بنشوب حريق بعدد من العشش بعزبة الديابة التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، نتيجة ماس كهربائي، وتم الدفع بسيارات ومعدات الإطفاء لموقع البلاغ.

كما أنتقل لموقع الحريق مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا: علي حماد، وناصر غانم، نائبي رئيس المركز، واحمد طلعت، مسؤول الأزمات، واحمد عصمت رئيس قرية النويرة، وتحت إشراف المهندس ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، وتم التنسيق مع الحماية المدنية والسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

مدير مستشفى بني سويف التخصصي: وحدة الرنين المغناطيسي تتيح إجراء الفحوصات الدقيقة

اجتماع باللجنة التيسيرية في بني سويف لمتابعة مشروع تطوير سوق الدهشوري

 

وتبين من المعاينة الأولية وأقوال شهود العيان أن الحريق شب بعدد من العشش التي تأوي عدد من رؤوس الماشية، مملوكة لأهالي القرية، الذي تواجد بعضهم بالعشش لرعاية الماشية، وأندلعت النيران نتيجة ماس كهربائي، ناتج عن أسلاك الكهرباء التي تم توصيلها بطريقة غير قانوينة للعشش المقامة على أراضٍ زراعية على أطراف القرية.

وأسفر الحريق عن وفاة شاب يدعى "ادهم عبد العاطي عبد السلام" يبلغ من العمر 21 عامًا، أمسكت به النيران اثناء محاولته إخراج الماشية من العشش، كما أصيب شابين آخرين أحدهما بإختناق والآخر أصيب بحروق بسيطة، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران التي أتت على العشش بالكامل، وتسببت في نفوق عدد من رؤوس الماشية، بلغ حصرها العددي الأولي 12 رأس متنوعة "عجول وأبقار وجاموس" وجاري الحصر النهائي للخسائر بمعرفة الأجهزة المعنية.

وتم نقل جثة المتوفي للمستشفى وإيداعها ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة، تمهيدًا لإنهاء إجراءات التصريح بالدفن، وجارٍ إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير المحضر وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

IMG-20240312-WA0010
IMG-20240312-WA0010
ادارة الحماية المدنية أحمد عصمت الحماية المدنية الحر الامني الإطفاء الأجهزة الأمنية ب الأجهزة الأمني بلاغ ا بمديرية أمن بنى سويف بني سويف الوحده المحلية حفظ حما تيسير بني سويف التخصصي بورو مستشفى بنى سويف التخصصي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

مستجدات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

الحالة حرجة.. شوبير يكشف مستجدات حالة لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

جهازان للتنفس وصدمات القلب| تطورات الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

سمية الخشاب تقاضي رامز جلال|حصيلة أول رمضان

موضوعات متعلقة

وضع حجر الأساس لمدرسة صلاح الدين الدولية في بني سويف الجديدة

ترشيحاتنا

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

المفتي يكشف عن شخص يؤجر على الفطر في رمضان ويأثم على الصيام

"إنت ابن حرام".. اعترافات مثيرة لقـ.اتل صديقه في الشرابية

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

الجيش السوداني: إحباط محاولة من الدعم السريع لكسر الحصار على مبنى الإذاعة

بعد قليل.. إعادة محاكمة نمر الخلافة في داعش السلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل البسبوسة طرية ومرملة

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

ليلة حزينة في الإسكندرية.. 35 صدمة لإنعاش قلب نجم منتخب مصر

مسلسل الحشاشين يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى| صور

فيديو

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ