مصر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون في مجالات العمل الإسلامي المشترك

بحث المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى منظمة التعاون الإسلامي، السفير أحمد شاهين، مع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى المنظمة ذاتها، الدكتور صالح بن حمد السحيباني، سُبُل التنسيق وتبادل الآراء والتعاون في مجالات العمل الإسلامي المشترك.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مدينة جدة السعودية- وفقًا لوكالة الأنباء السعودية - الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، وسُبُل تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تعنى بها المنظمة وأجهزتها المتعددة.

واستعرضا كذلك دور الدول الأعضاء، والمندوبين الدائمين بالمنظمة، في مواجهة التحديات، وتقوية دورها على صعيد قضايا العالم الإسلامي، وأثرها البالغ في مضاعفة جهودها الدبلوماسية والسياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.