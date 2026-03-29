محاولة اغتيال ترامب.. اعتراض مسيرة استهدفت مقر إقامة الرئيس الأمريكي

أفادت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، باستهداف مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"طائرة مسيرة".

وفي الوقت ذاته، أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، اعتراض طائرة كانت تحلق بالقرب من منطقة بالم بيتش، بولاية فلوريدا، قرب منتجع ترامب.

وفي سياق آخر، أكد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق.

وفي مقابلة مع “القناة 14” الإسرائيلية، قال ترامب: "الإيرانيون يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق، ويتوسلون لتحقيق ذلك".

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة "تعمل بالفعل على السيطرة على مضيق هرمز".

وردا على سؤال عن “مستوى التنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”؛ أوضح ترامب أن العلاقات في أوجها، مضيفا: "التنسيق وثيق للغاية، وعلاقتنا جيدة، لا يمكن أن تكون أفضل من ذلك".

وكان ترامب قد قال، السبت، إن الولايات المتحدة أصبحت أقرب من أي وقت مضى لتحرير منطقة الشرق الأوسط من التهديد الإيراني، مشيرا إلى أن بلاده تدمّر الآن مخزون الصواريخ الإيرانية وقاعدتها الصناعية الدفاعية.

وأوضح ترامب أن لدى بلاده الجيش الأقوى في العالم، مستطردا: "نحن أقرب من أي وقت مضى لتحرير الشرق الأوسط من التهديد الإيراني والابتزازا النووي".