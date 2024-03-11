مدير مستشفى بني سويف التخصصي: وحدة الرنين المغناطيسي تتيح إجراء الفحوصات الدقيقة

أكد مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصي، الدكتور أحمد محمود صادق ، أن وحدة الرنين المغناطيسي تُعتبر إضافة حقيقية للمستشفى ، في مجال الأشعة التشخيصية بواسطة أجهزة الرنين المغناطيسي ، الذي يُتيح إجراء العديد من الفحوصات الدقيقة، مثل الفحص بالرنين المغناطيسي لوظائف المخ، والتحليل الطيفي للتفرقة بين أنواع الأورام المختلفة في كافة أجهزة جسم الإنسان، بالإضافة إلى الفحص المبكر للأورام وجلطات المخ.



جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور صادق اليوم "الاثنين" وحدة الرنين المغناطيسي بالمستشفى بعد إنتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الجهاز مما يسهم فى تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى من أبناء محافظة بني سويف على مدار الساعة، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية.

من جهة أخرى أعلن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، الدكتور منصور حسن ، عن تنظيم برنامج علم النفس الإكلينيكي لندوة تحت عنوان مهارات المذاكرة الفعالة لطلاب المستوي الأول، وذلك تحت إشراف الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي، والدكتورة سهير عبد الباسط عميد قطاع الفنون والعلوم الإنسانية، والدكتور قياتي عاشور المنسق الأكاديمي للبرنامج.