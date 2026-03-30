بعد الخسارة من مصر.. إنزاجي يقترب من تدريب السعودية خلفا لـ هيرفي رينارد

كشفت تقارير صحفية عربية، عن ظهور اسم الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال لتولي تدريب منتخب السعودية في الفترة المقبلة.

وكتب الناقد الرياضي عصام شلتوت عبر حسابه علي فيسبوك "عاجل — صحيفة الوئام السعودية: هُناك مقترح قوي لتولي سيموني إنزاجي -المدير الفني لـ الهلال- مهمة تدريب المنتخب السعودي مؤقتًا في كأس العالم 2026 بسبب ضيق الوقت.

وتعرض المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في الفترة الحالية لهحوم كبير، عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها منتخب السعودية أمام نظيره المصري برباعية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.

مجموعة السعودية في كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثامنة رفقة كلًا من: إسبانيا والأوروجواي والرأس الأخضر.