استئناف الرحلات الجوية الباكستاتية المباشرة إلى لندن بعد توقف 6 سنوات

أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية الدولية (PIA) اليوم / الأحد / استئناف رحلاتها المباشرة إلى لندن بعد توقف دام 6 سنوات، حيث انطلقت الرحلة الافتتاحية من إسلام آباد.

وأكدت الشركة، حسبما أوردت شبكة "جيونيوز" الإخبارية، أن الرحلات ستُسيّر أيضاً من لاهور إلى لندن، حيث جاء في منشورها "يبدأ فصل جديد يربط بين مدينتين نابضتين بالحياة، ويُقرّب رحلات لا تُنسى أكثر من أي وقت مضى".

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية الباكستانية، بإقامة حفل افتتاح خاص في مطار إسلام آباد الدولي، إيذاناً باستئناف الرحلات.

واستأنفت الخطوط الجوية الباكستانية الدولية رحلاتها إلى المملكة المتحدة في أكتوبر من العام الماضي بعد أن رفعت بريطانيا اسم باكستان من قائمة سلامة الطيران البريطانية في يوليو من العام نفسه.