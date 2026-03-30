الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات ضد مواقع لتصنيع الأسلحة والصواريخ في إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن سلاح الجو التابع له نفذ موجة جديدة من الضربات الجوية استهدفت مواقع بنية تحتية عسكرية في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك استنادًا إلى معلومات استخباراتية.

وأوضح الجيش، في بيان صحفي أوردته القناة السابعة، أن عشرات المقاتلات شاركت في تنفيذ الضربات، التي ركزت على إلحاق مزيد من الأضرار بقدرات إنتاج الأسلحة، حيث تم إطلاق أكثر من 120 ذخيرة باتجاه مواقع تستخدم في البحث والتطوير وتصنيع الأسلحة.

وأضاف البيان، أن من بين الأهداف التي تم قصفها؛ مواقع لتطوير مكونات رئيسية للصواريخ الباليستية، وأخرى تابعة للصناعات العسكرية للحرس الثوري الإيراني تُستخدم في البحث والتطوير لأنظمة الصواريخ ومنصات إطلاق الأقمار الصناعية، إلى جانب موقع عسكري مخصص للبحث والتطوير وإنتاج الأسلحة.

وأشار إلى أنه بالتوازي مع ذلك، تم استهداف مواقع لتخزين وإطلاق الصواريخ الباليستية، والتي قال إنها تمثل تهديدًا مباشرًا للمدنيين في إسرائيل، فضلاً عن ضرب عدد من منظومات الدفاع الجوي.

ولفت الجيش إلى أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شاركت أكثر من 150 طائرة مقاتلة في استهداف مواقع إنتاج الأسلحة في طهران، مؤكدًا أن العمليات العسكرية ضد منشآت الصناعات العسكرية الإيرانية ما زالت مستمرة.

وفي سياق متصل، أفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية بعدم ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء إطلاق صواريخ من إيران باتجاه جنوب إسرائيل.

كما ذكرت السلطات الإسرائيلية أنه تم السماح لسكان المناطق الجنوبية بمغادرة الملاجئ، عقب دوي صفارات الإنذار في أعقاب إطلاق الصواريخ.