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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمع الحريات.. الجامعة العبرية توقف بروفيسورة عن العمل لانتقادها الإبادة

احتجاجات إسرائيل
احتجاجات إسرائيل في وقت سابق لتوقيع صفقة أسرى مع المقاومة

أوقفت الجامعة العبرية  عمل البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان بسبب انتقادها للحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال على غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

وجاء هذا القرار بعد حملة من التحريض على الأستاذة الجامعية إثر توقيعها على عريضة ضد الحرب على غزة في أواخر شهر نوفمبر 2023.

وبررت الجامعة قرارها: "نادرة وقّعت على عريضة في بداية الحرب كانت تصف أعمل إسرائيل بأنها ممارسات إبادة جماعية وكيان احتلال منذ 1948، في هذه المرحلة من أجل الحفاظ على جو هادئ في الجامعة لصالح طلابنا وطالباتنا، قررنا تعليق عمل بروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان".

وتعرضت  شلهوب لحملة تحريض عنصرية، في اعقاب تويعها على عريضة تطالب بوقف الحرب وحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ وقّع على العريضة  أكاديميون من مختلف أرجاء العالم.
 

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