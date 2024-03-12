اغتيال شابين في الضفة.. واعتقال فلسطينيين بشكل مهين في القدس

استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح في عملية اغتيال نفذتها وحدات إسرائيلية خاصة مساء أمس الأول في بلدة عتيل شمال طولكرم بالضفة الغربية، في حين اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط شمال القدس.

وتسللت وحدات خاصة من قوات الاحتلال إلى محل تجاري في بلدة عتيل، مستهدفة عددا من الشبان بزعم تخطيطهم لتنفيذ عملية في إسرائيل. واستشهد أحد الشبان على الفور، ثم استشهد شاب آخر متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، حيث منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المصابين.

وانطلقت مسيرة شعبية غاضبة في بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين بالضفة الغربية للتنديد باغتيال الشابين في بلدة عتيل. وجاب المتظاهرون شوارع عرابة، ورددوا هتافات تندد بالاحتلال وممارساته.

وتتواصل الاقتحامات والاعتقالات في مدن الضفة الغربية ومخيماتها، في إطار تصعيد إسرائيلي واسع منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

في سياق متصل، أظهر مقطع فيديو متداول قيام جنود الاحتلال باعتقال عدد من الفلسطينيين بشكل مهين في ببلدة العيسوية في القدس المحتلة.

ويظهر في الفيديو تكبيل الاحتلال المعتقلين -وعددهم نحو 6- معا بحبل عريض بينما كانوا مقيدي الأيدي، في حين يقوم أحد الجنود بجرهم، وجنود آخرون يحيطون بهم.

وبررت شرطة الاحتلال الحادث ، بأنهم مقيمين بدون تصاريح وخشية فرارهم جرى تقييدهم بالاغلال .