كتائب القسام تستهدف مواقع للاحتلال الإسرائيلي في خانيونس

أعلنت كتائب القسام ، اليوم الثلاثاء، استهداف دبابة للاحتلال الإسرائيلي من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في مدينة حمد شمال مدينة خانيونس.

وأعلنت كتائب القسام تمكن مجاهديها من إيقاع قوتين صهيونيتين راجلتين في كمين محكم والاشتباك مع أفرادهما من المسافة صفر في حزمة أبراج "L" بمدينة حمد شمال مدينة خانيونس وتم رصد طائرات العدو تقوم بإخلاء القتلى والجرحى.

وتمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في قوتين صهيونيتين راجلتين والاشتباك مع أفرادهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حزمتي أبراج "K" و "J" بمدينة حمد شمال مدينة خانيونس.