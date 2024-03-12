وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية تطمئن على الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

كلف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة وفد من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للاطمئنان علي الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، الذي أصيب بحالة صحية مفاجئة أثناء مباراة فريقي الاتحاد وفيوتشر المقامة أمس الاثنين على ستاد الإسكندرية الدولي.

ورافق الدكتورة صفاء الشريف وفد من الأساتذة بكليه الطب جامعة الإسكندرية على رأسهم الدكتور علي عبد المحسن عميد كليه الطب للاطمئنان علي الحالة الصحية للاعب.

والتقت الدكتورة صفاء الشريف والدة اللاعب وأسرته وأبلغتهم تحيات وزير الشباب والرياضة وأنه يتابع الحالة الصحية للاعب لحظة بلحظة، مؤكد حرص الدكتور أشرف صبحي على المتابعة المستمرة للاعب وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للاعب.