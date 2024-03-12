هل الأصل في الإفطار المدفع أم آذان المغرب؟.. المفتي يحسم الجدل

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الإفطار في شهر رمضان لا يكون بناءا على مدفع الإفطار، وإنما يكون الأصل فيه بدخول وقت المغرب.

وأضاف مفتي الجمهورية، في فتوى له، أن معرفة دخول الوقت، هو أذان المغرب، فالمساجد تتحرى وقت المغرب في جميع المحافظات.

وأشار إلى أن البعض سأل عن اختلاف توقيت الإفطار في بعض القرى والمراكز التابعة والبعيدة عن المحافظات، منوها بأنه تم مخاطبة المساحة وقامت مشكورة بعمل تقويمات لهذه الأماكن والأذان هو التوقيت الصحيح وليس المدفع.

هل الإفطار بالأذان أم بالمدفع ؟



وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النبي الكريم يقول في بيان متى يفطر الصائم "إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم".

وتابع أمين الفتوى: وهذا هو معنى قوله تعالى "ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ" منوها أن الليل عند العرب يبدأ بالمغرب، كما أن الأذان ومدفع الإفطار هما علامة على غروب الشمس، فالعبرة في الأساس بغروب الشمس.

وأوضح، أنه إذا علم الصائم أن الغروب قد حل فليفطر سواء سمع الأذان أو سمع المدفع أو سمع كلا منهما.