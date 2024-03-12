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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأزهر يضع اللمسات الأخيرة لاختبارات المرحلة النهائية من مسابقة حفظ القرآن

مسابقة الأزهر
مسابقة الأزهر

عقدت اللجنة العليا لاختبارات مسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم اجتماعًا اليوم، لمناقشة الترتيبات النهائية وضوابط الاختبار لاختيار الطلاب العشرة الأوائل في المسابقة.

وحضر الاجتماع الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، ولفيف من أعضاء لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وعدد من علماء القرآن الكريم والقراءات بالأزهر الشريف المشاركين في لجان تحكيم المسابقة، والتي تبدأ غدا الأربعاء ٣ من رمضان ١٤٤٥ هـ الموافق ١٢ من مارس ٢٠٢٤م وتنتهي الخميس ١١ من رمضان ١٤٤٥ هـ الموافق ٢١ من مارس ٢٠٢٤م.

وأوصت اللجنة المحكمين في المسابقة، بضرورة التعامل برفق وحكمة مع المتسابقين، ورصد الدرجات بدقة وأمانة وفق المعايير الموضوعة مسبقا، مع إعطاء المتسابق الفرصة كاملة في الإجابة، وعدم التسرع في احتساب الأخطاء، كما حثت اللجنة جميع المحكمين إلى التحلي بالمسؤولية والأمانة خلال تقييمهم للمتسابقين، وذلك لضمان سير المسابقة بشكل عادل وشفاف.

جدير بالذكر أن المسابقة تقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، ومتابعة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ويحصل الفائزون فيها على جوائز مالية قيمة بمجموع جوائز تتجاوز ٢٣ مليون جنيه، تصرف جميعها للطلاب؛ تشجيعا على حفظ القرآن الكريم وتدبره وفهمه والعمل به.

مسابقة الأزهر الشريف الازهر الشريف القرآن

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