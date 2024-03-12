بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين

نقلت فضائية القرآن الكريم وفضائية السنة النبوية بالمملكة العربية السعودية، بثا مباشرا لشعائر صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الثالثة من شهر رمضان من الحرمين الشريفين.

فضل صلاة التراويح

وعدّ العُلماءُ بضعة َفضائل لقيام اللّيل، منها:

1- عناية النبيّ - عليه الصّلاة والسّلام - بقيام اللّيل حتى تفطّرت قدماه، فقد كان يجتهدُ في القيام اجتهادًا عظيمًا.



2- قيامُ اللّيل من أعظم أسبابِ دخول الجنّة.

3- قيامُ اللّيل من أسباب رَفع الدّرجات في الجنّة.

4- المحافظونَ على قيام اللّيل مُحسنونَ مُستحقّون لرحمة الله وجنّته، فقد مدح الله أهل قيام اللّيل، وعدَّهم في جملة عباده الأبرار.

5-مدح الله أهل قيام اللّيل في جملة عباده الأبرار، فقال - عزَّ وَجَل -: (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا).

6- قيام اللّيل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

7-قيامُ اللّيل مُكفِّرٌ للسّيئاتِ ومنهاةٌ للآثام.

8-شرفُ المُؤمن قيام اللّيل.



9-قيامُ اللّيل يُغْبَطُ عليه صاحبه لعظيم ثوابه، فهو خير من الدّنيا وما فيها.

10- من أسباب مغفرة الذنوب، ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان.

كما ورد في فضل صلاة التراويح وعد الله تعالى من يؤدي التراويح وقيام الليل في رمضان بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه، كما ورد في حديث روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة – أي أمر ندب وترغيب – فيقول: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» وقد لَقِىَ صلى الله عليه وسلم ربه والأمر على ذلك في خلافة أبى بكر وصدرًا من خلافة عمر ثم أمر عمر رضي الله عنه بالجماعة في القيام، ومعنى «إِيمَانًا»: أي أنه حال قيامه مؤمنًا بالله تعالى، ومصدقًا بوعده وبفضل القيام، وعظيم أجره عند الله تعالى، «وَاحْتِسَابًا»: أي محتسبًا الثواب عند الله تعالى لا بقصد آخر من رياء ونحوه.