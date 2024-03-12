الدنمارك تعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 337 مليون دولار

أعلنت الحكومة الدنماركية، اليوم الثلاثاء 12 مارس، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وبحسب وزارة الدفاع الدنماركية، تبلغ التكلفة الإجمالية للحزمة حوالي 2.3 مليار كرونة دانمركية (337 مليون دولار أمريكي)، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

وتشمل الجولة الجديدة من المساعدات الدنماركية لأوكرانيا أنظمة مدفعية وذخائر من طراز "قيصر".

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن إن مقاتلات إف-16 التي قدمتها الدنمارك ستظهر في سماء أوكرانيا بحلول صيف هذا العام، ويعود التأخير فقط إلى مشاكل فنية.