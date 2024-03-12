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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوليتيكو: الولايات المتحدة سترسل صواريخ ATACMS إلى أوكرانيا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة سترسل ما يصل إلى 300 مليون دولار من صواريخ ATACMS التكتيكية وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن مصادر لم تسمها، إلى أنه من المنتظر أن يعلن البيت الأبيض، عن هذه الحزمة الجديدة من المساعدات لأوكرانيا اليوم الثلاثاء.

 

وأوضحت أن حزمة المساعدة العسكرية الجديدة ستشمل أيضًا قذائف إضافية لمدافع الهاوتزر عيار 155 ملم وقذائف GMLRS.

وكما ذكرت شبكة NBC، فإن الولايات المتحدة تميل إلى إرسال صواريخ ATACMS طويلة المدى إلى أوكرانيا.

وفي السياق نفسه، أعلنت الحكومة الدنماركية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء 12 مارس، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

 

وبحسب وزارة الدفاع الدنماركية، تبلغ التكلفة الإجمالية للحزمة حوالي 2.3 مليار كرونة دنماركية (337 مليون دولار أمريكي)، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

وتشمل الجولة الجديدة من المساعدات الدنماركية لأوكرانيا أنظمة مدفعية وذخائر من طراز "قيصر".

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن إن مقاتلات إف-16 التي قدمتها الدنمارك ستظهر في سماء أوكرانيا بحلول صيف هذا العام، ويعود التأخير فقط إلى مشاكل فنية.

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