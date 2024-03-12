روسيا: ندرس مبادرة الصين للتوقيع على معاهدة نووية بين الدول الكبرى

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن روسيا تشيد بمبادرة الصين التي تدعو القوى النووية إلى التوقيع على معاهدة عدم استخدام الأسلحة النووية.

وأوضح ريابكوف: "نحن ندرس هذا الاقتراح، ومن الواضح بالنسبة لنا أنه في الوقت الذي يشرع فيه الغرب الجماعي إلى للتصعيد المستمر للوضع الدولي، ويتجاهل المخاطر الناجمة عن المواجهة المسلحة المباشرة بين القوى النووية، فإن مثل هذه الأفكار منطقية وسليمة".

وبحسب ريابكوف، فإن روسيا تريد توضيح موقف الغرب من المعاهدة لمعرفة ما إذا كان مستعدا "للنظر في مثل هذه الأفكار أم لا".

وقال ريابكوف: "لم يتم طرح هذه الفكرة خلال اجتماع الخبراء الأخير على مستوى كبار المسؤولين في الرياض".

وفي أواخر فبراير الماضي، دعا المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية، سون شياوبو، القوى النووية إلى التوقيع على معاهدة بشأن عدم الاستخدام المتبادل للأسلحة النووية.