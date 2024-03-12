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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استنزاف روسيا.. خبير علاقات دولية يكشف مفاجأة عن الحرب الأوكرانية

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية

علق الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، على استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وكشف عن السيناريوهات المتوقعة لتلك الحرب في المستقبل.

 

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وقال أحمد سيد أحمد في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز” :" أوكرانيا الآن تتبع استراتيجية حرب المسيرات والصواريخ في ظل تعثر الهجوم المضاد والفردي، فهي لم تستطع أن تحرز أي تقدم على الأرض أو في تحرير أي أراضي تسيطر عليها روسيا".

وتابع :"  على الرغم من نجاح أوكرانيا جزئيا في وقف التقدم الروسي، إلا أن هناك حالة عائمة على الجبهة بين البلدين في حالة اللاحزم العسكري، لأن روسيا حتى الأن لم تسيطر تمامًا على الأقاليم الأربعة في أوكراينا، مشيرا إلى أنها سيطرت حتى الأن على 80% فقط من مساحة الأراضي، لكن هناك مقاومة أوكرانية، وهذا يعود إلى الدعم العسكري الغربي.".

 

وأضاف أحمد سيد احمد: "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أصبح في وضع صعب الآن رغم الدعم العسكري بأكثر من 170 مليار دولار والذي شمل أسلحة نوعية ودبابات وصواريخ بعيدة المدى ومنظمات دفاع جوي، لكنها لم تفلح في أن تقلب موازين القوى لصالح أوكرانيا.

وأوضح أنه من الصعب هزيمة روسيا، لكن أوكرانيا تعتبر أن النصر هو إفشال روسيا في تحقيق أهدافها، بالتالي استراتيجية أمريكا هي استنزاف روسيا على المدى البعيد من خلال استمرار حالة الحرب وحالة اللاحزم بتقديم أسلحة لأوكرانيا تنجح فقط في وقف الزحف الروسي.

الحرب روسيا أوكرانيا اخبار التوك شو بوتين

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