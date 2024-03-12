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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انتقاد تصريحات البابا فرنسيس.. الفاتيكان يضع شرطا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

قال مسؤول كبير بالفاتيكان إن الشرط الأول لأي مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا هو أن توقف روسيا حربها.

واستدعت وزارة الخارجية الأوكرانية، سفير الفاتيكان أمس الاثنين، للتعبير عن خيبة الأمل إزاء تصريحات سابقة للبابا فرنسيس، مفادها بأنه على أوكرانيا أن تتحلى بما أسماها "شجاعة الراية البيضاء"، وأن تدخل في محادثات مع روسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.

وقال الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا نشرت اليوم الثلاثاء: "إن الفاتيكان يضغط من أجل وقف إطلاق النار وقبل كل شيء، يجب أن يكون المعتدون هم من يوقفون إطلاق النار".

وقوبلت دعوة بابا الفاتيكان بالرفض من جانب أوكرانيا بل وتعرض لانتقادات كثيرة؛ و رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشدة دعوة بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني لإجراء مفاوضات سلام مع روسيا.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو "يجب أن تكون الكنيسة بين الناس، وليس على بعد 2500 كيلومتر، في مكان ما، للتوسط فعليا بين من يريد أن يعيش ومن يريد تدميرك".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين مثل بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني يعتبر المفاوضات مع أوكرانيا هي المسار الأفضل.

وقال بيسكوف إن البابا فرنسيس عند حديثه لهيئة التلفزيون والإذاعة السويسرية RSI، عن رفع أوكرانيا للراية البيضاء، كان يعبر عن تأييده للمفاوضات.  

وأضاف بيسكوف: "حسب فهمي للموضوع، كان هناك سياق أوسع في تصريحات البابا. لكن بشكل عام، الفكرة التي تحدث عنها، بالطبع، مفهومة تماما - لقد تحدث لصالح المفاوضات وكما تعلمون تحدث الرئيس فلاديمير بوتين مرات عديدة عن استعدادنا وانفتاحنا لحل كافة المشاكل من خلال المفاوضات، وهذا هو المسار المفضل".

وتابع: "للأسف، تصريحات البابا فرنسيس والتصريحات المتكررة للأطراف الأخرى، بما في ذلك من جانبنا كانت تقابل برفض تام للغاية من قبل نظام كييف".

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