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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: أوكرانيا تطلق طائرات دون طيار لاستهداف منشأة وقود أوريول ومناطق أخرى

صدى البلد

قال حاكم منطقة أوريول بوسط روسيا، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا شنت هجومًا بطائرة دون طيار على منشأة للوقود في منطقة أوريول، بينما أبلغ مسؤولون في مناطق كورسك وتولا وبيلجورود أيضًا عن هجمات بطائرات بدون طيار.


واضاف حاكم ولاية أوريول كليتشكوف عبر تطبيق الرسائل تيليجرام: 'لم تقع إصابات'.


ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن خدمات الطوارئ قولها إن النيران اشتعلت في خزان نفط نتيجة الهجوم.

ونشرت قناة 'بازا تيليغرام' المقربة من سلطات إنفاذ القانون الروسية، صورة لألسنة اللهب الكبيرة تتصاعد فوق ما بدا أنها منشأة صناعية. 

ونقلت القناة عن سكان محليين قولهم إن انفجارا وقع قبل اندلاع الحريق.

وشنت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة سلسلة من الهجمات بطائرات دون طيار على مصافي التكرير ومنشآت الطاقة الروسية، وقد نجح بعضها وتسبب في أضرار وتوقفات كبيرة.

ضربت طائرتان دون طيار منشأة للوقود في أوريول، وهي مدينة تقع على بعد 370 كيلومترًا (230 ميلًا) جنوب موسكو و220 كيلومترًا (137 ميلًا) من الحدود الأوكرانية، في يناير/كانون الثاني، واندلع حريق هناك في فبراير/شباط، على الرغم من أن المسؤولين لم يذكروا سببًا لذلك 

وقال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود، على تطبيق تيليجرام، إن 7 مستوطنات في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا تركت بدون كهرباء طوال الليل بعد أن أسقطت طائرة بدون طيار أطلقتها أوكرانيا متفجرات.

وأوضح رومان ستاروفويت، حاكم منطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا، يوم الثلاثاء، إن ثلاث طائرات دون طيار أطلقتها أوكرانيا أسقطت خلال الليل فوق منطقته، وتقوم خدمات الطوارئ بالتحقق من الأضرار المحتملة.

وذكرت وسائل إعلام روسية نقلا عن مسؤولين محليين في تولا، أن طائرة دون طيار أُسقطت فوق منطقة تولا الروسية المتاخمة لمنطقة موسكو، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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