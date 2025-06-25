إدوارد: المخرج محمد سامي استفزني في مسلسل إش إش| فيديو

أشاد الفنان إدوارد بالمخرج محمد سامي لمنحه شخصية “بوشكاش” في مسلسل إش إش مع الممثلة مي عمر، والذي عرض في موسم رمضان الماضي.



وقال إدوارد في لقاء تلفزيوني على نجوم اف إم، أن المخرج محمد سامي طلب منه ترك شعره ولحيته، وقال له أنه سوف يقدمه في شخصية جديدة عليه تماما، وهو ما حدث بالفعل.



استضافت لينة الطهطاوي، الفنان إدوارد عبر برنامج «كلاكيت» على «نجوم إف إم»، للحديث عن أعماله الفنية، وقال إدوارد إنه لا يحب كوميديا الإفيهات، موضحًا: «أحلى كوميديا في الحياة هي كوميديا الموقف، وأتذكر أن المخرج خيري بشارة أخبرني في بداياتي الفنية إنني أقدم كوميديا عالمية تسمى (كوميديا الريأكشن)، وهي النوع الذي يمكن أن يفهمه أي شخص، في أي مكان في العالم».



كان المخرج محمد سامي قد نشر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام بجانب سيارته وعلق عليها قائلا: “الأحلام لا تتحقق إلا إذا بذلتَ جهدًا، كل خطوة للأمام مبنية على جهد لا يراه أحد”.



وبشأن أزمته مع الفنانة عفاف شعيب، قال المحامى، إن الحكم الصادر لصالح موكله المخرج محمد سامي بالبراءة فى اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، نهائي ولا يوجد درجات تقاضي أخري.



قضية محمد سامي وعفاف شعيب



وأشار "المحامي"، إلى ما نص عليه القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض، والذي حدد الحالات التى لا يجوز فيها الطعن بالنقض أمام المحكمة ومن هذه الحالات الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز 20 ألف جنيه.