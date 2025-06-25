قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسام أبو علي يوجه الشكر لجماهير الأهلي: دعمكم جعلنا نشعر وكأننا نلعب في القاهرة
أحمد موسى عن شائعات القبض على أحد أعضاء النيابة وضباط شرطة: أخبار مزيفة.. فيديو
مدبولي: الموارد المحلية من العملة الصعبة غطت احتياجات الدولة للشهر الرابع على التوالي
بث مباشر.. النيابة العامة ترد على الشائعات.. أحمد موسى يكشف تفاصيل القبض على أحد أعضائها وضباط شرطة
خالد أبو بكر: يجب إعادة صياغة قانون الإيجار القديم بعيدا عن فكرة الطرد
من انتصر في حرب الـ12 يومًا بين إيران وإسرائيل؟ (تحليل خاص)
أحمد موسى يوضح حقيقة شائعات القبض على عضو بالنيابة وعدد من الضباط
فيفا يجدد إيقاف القيد على 5 أندية مصرية بسبب 10 قضايا..وهذا موقف الزمالك وبيراميدز
دار الإفتاء: غدا بداية شهر المحرم والسنة الهجرية الجديدة 1447 هـ
تفاصيل زيادة المرتبات 2025 ومواعيد الصرف.. رواتب تصل إلى 13800 جنيه
أبرز 9 تصريحات لرئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي اليوم
بعد تصدرها التريند.. ابن شقيق عبلة كامل يحذف صورها من حساباته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إدوارد: المخرج محمد سامي استفزني في مسلسل إش إش| فيديو

الفنان إدوارد
الفنان إدوارد
قسم الفن

أشاد الفنان إدوارد بالمخرج محمد سامي لمنحه شخصية “بوشكاش” في مسلسل إش إش مع الممثلة مي عمر، والذي عرض في موسم رمضان الماضي.

وقال إدوارد في لقاء تلفزيوني على نجوم اف إم، أن المخرج محمد سامي طلب منه ترك شعره ولحيته، وقال له أنه سوف يقدمه في شخصية جديدة عليه تماما، وهو ما حدث بالفعل.

استضافت لينة الطهطاوي، الفنان إدوارد عبر برنامج «كلاكيت» على «نجوم إف إم»، للحديث عن أعماله الفنية، وقال إدوارد إنه لا يحب كوميديا الإفيهات، موضحًا: «أحلى كوميديا في الحياة هي كوميديا الموقف، وأتذكر أن المخرج خيري بشارة أخبرني في بداياتي الفنية إنني أقدم كوميديا عالمية تسمى (كوميديا الريأكشن)، وهي النوع الذي يمكن أن يفهمه أي شخص، في أي مكان في العالم».


كان المخرج محمد سامي قد نشر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام بجانب سيارته وعلق عليها قائلا: “الأحلام لا تتحقق إلا إذا بذلتَ جهدًا، كل خطوة للأمام مبنية على جهد لا يراه أحد”.


وبشأن أزمته مع الفنانة عفاف شعيب، قال المحامى، إن الحكم الصادر لصالح موكله المخرج محمد سامي بالبراءة فى اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، نهائي ولا يوجد درجات تقاضي أخري.
 

قضية محمد سامي وعفاف شعيب


وأشار "المحامي"،  إلى ما نص عليه القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض، والذي حدد الحالات التى لا يجوز فيها الطعن بالنقض أمام المحكمة ومن هذه الحالات الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز 20 ألف جنيه.

إدوارد مي عمر المخرج محمد سامي نجوم اف ام مسلسل إش إش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

الرئيسان السيسي

الرئيس السيسي يقرر زيادة المعاشات 15% اعتبارًا من أول يوليو 2025

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

أرشيفية

بسبب رسوبه ومرض شقيقته.. طالب طب يقفز من الطابق الـ 11 في المعادي

طارق النبراوي نقيب المهندسين

غضب عارم ضد النقيب.. المهندسين تقرر منح عضويتها للحاصلين على دبلوم صنايع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. ترقبوها هنا

وسام ابو علي

بعد تلقيه عروضا مغرية.. وسام أبو علي يرحب بالرحيل عن الأهلي بشرط

ترشيحاتنا

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان في محادثات للانضمام إلى فيلم Bratz الجديد بشخصية شريرة

دينا فؤاد

دينا فؤاد: معنديش أي ذكرى مع أمي.. وموت المنتجين الأربعة كسرني

نسرين طافش

نسرين طافش تتألق بإطلالة كاجوال على إنستجرام

بالصور

فوائد المانجو للبشرة وللشعر مذهلة..تعرف عليها

فوائد المانجو للبشرة وللشعر
فوائد المانجو للبشرة وللشعر
فوائد المانجو للبشرة وللشعر

لغذاء صحى.. دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز

دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.
دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.
دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

طريقة السلطة المكسيكية الباردة

طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة

فيديو

مانويل جوزيه

لم أكن لأكمل 3 شهور مع الأهلي.. مانويل جوزيه يعترف: كنت أنوي الهرب

الفنان إدوارد

إدوارد: المخرج محمد سامي استفزني في مسلسل إش إش| فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

وفاة عماد محرم

رحيل الفنان عماد محرم عن عمر 74 عاما بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد