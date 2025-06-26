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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

8 فوائد جماليّة للفول السوداني

8 فوائد جماليّة للفول السوداني
8 فوائد جماليّة للفول السوداني
رنا عصمت

يُعتبر الفول السوداني من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، حيث يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن.

وفقا لموقع هيلثي، للفول السوداني ، فوائد عدة منها ما هو صحيّ ومنها ما سيفاجئك لمنافعه على البشرة والشعر. 

إليك 9 فوائد لم تعرفها من قبل عن هذا الطعام:

1-يحمي بشرتكِ من علامات الشيخوخة لاحتواءه على نسبة عالية من الفيتامين C.

2-الفستق غنيّ بالألياف، ما يساعد في طرد السموم من جسمكِ، وبالتالي يوفر لكِ بشرة صحيّة.

3-وجود الأوميغا 3 في الفول السوداني مفيد للبشرة ويبقيها رطبة ونضرة.

4-الفيتامين E الموجود في هذا الطعام يحافظ على خلايا بشرتكِ ويحميها من الأشعة فوق البنفسجية. ومن جهة اخرى يمنع جفاف الشعر كما يعزز صحته ويقوّيه.

5-زبدة الفول السوداني هي القناع الأمثل للوجه لأنها تساعد في تنظيف خلايا بشرتكِ وتجعلها مشرقة.

6-البيوتين (أي الفيتامين B) الموجود في الفستق من يساهم في تعزيز نمو الشعر.

7-تناول الفول السوداني يومياً يهدئ الأعصاب ويحرك الأوعية الدموية والعضلات؛ وهذا يزيد من تدفق الدم ليوفر لكِ بشرة صحيّة وأكثر شباباً.

8-هو مفيد لعلاج اضطرابات الجلد مثل الصدفية والأكزيما كما أن احتواءه على الأحماض الدهنية يمنع احمرار وتورم الجلد ويمنع ظهور حبّ الشباب.

8 فوائد جماليّة للفول السوداني للفول السوداني فوائد الفول السودانى

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