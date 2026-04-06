عرضت قناة إكسترا خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام رسمي إيراني، أعلن مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني.



كما عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا نقلا عن رويترز نقلا عن مسؤول إيراني كبير، يفيد بأن طهران ترى أن واشنطن ليست مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار.



وأضافت رويترز نقلا عن مسؤول إيراني كبير، طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، وأن طهران تلقت مقترح باكستان وتجري دراسته.



وأضاف مسؤول إيراني كبير، أن طهران لن ترضخ للإنذارات النهائية أو الضغوط لاتخاذ قرار، وموضحا أن إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الأعمال القتالية واتفاق من مرحلتين يتضمن وقف إطلاق نار ثم اتفاقا نهائيا.