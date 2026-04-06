مسئول إيراني: واشنطن ليست مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا نقلا عن رويترز نقلا عن مسؤول إيراني كبير، يفيد بأن طهران ترى أن واشنطن ليست مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار.



وأضافت رويترز نقلا عن مسؤول إيراني كبير، طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، وأن طهران تلقت مقترح باكستان وتجري دراسته.



وأضاف مسؤول إيراني كبير، أن طهران لن ترضخ للإنذارات النهائية أو الضغوط لاتخاذ قرار، وأن إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الأعمال القتالية واتفاق من مرحلتين يتضمن وقف إطلاق نار ثم اتفاقا نهائيا.

وجاء أيضًا أنه تم تتعين الموافقة على خطة إنهاء الأعمال القتالية في الشرق الأوسط اليوم الإثنين، وأن مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية ورفع العقوبات عنها والإفراج عن أصولها المجمدة.